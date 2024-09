O jurista Carlos Moreira é o novo diretor do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, em Alcoentre. Foi guarda prisional naquele EP no incio do milénio, antes de cursar direito.

Carlos Moreira transita da direção do EP da Carregueira, onde desempenhava funções desde 2022. Antes disso, Carlos Moreira dirigiu o EP do Linhó, o EP de Pinheiro da Cruz e o EP de Olhão.

Desempenhou ainda funções na Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) e de jurista nos EP de Caixas e Linhó, sendo esta nomeação por um período de três anos, renováveis, até ao máximo de três.

O novo diretor da prisão de Vale de Judeus, que entre 2000 e 2003 desempenhou as funções de guarda prisional nas cadeias de Alcoentre e de Torres Novas, licenciou-se em Direito na Faculdade de Direito da Universidade Autónoma de Lisboa no ano letivo de 2007/2008, tirou uma pós-graduação em Direito e Segurança na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa em 2011e outra em Gestão Pública no ISCTE (Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa) em 2020.

É também mestre em Direito e Segurança pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa desde 2016.

"A Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Maria Clara Figueiredo, deu acolhimento aos fundamentos contidos na proposta da Diretora-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (em substituição)" - anuncia o MJ.

Desta cadeia, no dia 07, evadiram-se cinco reclusos através de um muro e continuam a monte.