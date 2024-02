Habitualmente, a Farrapada junta milhares de pessoas num desfile informal em que, a título individual ou em grupo, cada participante circula com uma fantasia própria, num percurso pelo centro da cidade do distrito de Aveiro.

Face às previsões meteorológicas associadas à depressão Karlotta, a Câmara Municipal de Ovar decidiu cancelar essa iniciativa em concreto, embora mantendo todos os concertos previstos para o Espaço Folião, por ser um recinto coberto, e, pelo menos por enquanto, também os grandes corsos de sábado e domingo.

“A Câmara Municipal de Ovar está a acompanhar a evolução das condições meteorológicas e, em função disso, tomará a melhor decisão viável perante o cenário que se colocar no último momento em que for possível decidir”, declarou à agência Lusa o presidente da autarquia em exercício, Domingos Silva.

Na altura de decidir, o autarca diz que procurará compatibilizar, “por um lado, a vontade que milhares de vareiros e visitantes têm de assistir ao Carnaval de Ovar, e, por outro, a possibilidade de os eventos se realizarem num quadro de qualidade para o espetáculo e para quem a ele assiste”.

A programação de 2024 do Entrudo vareiro tem como grande momento deste sábado o desfile noturno das quatro escolas de samba locais, que reúne cerca de 500 participantes entre músicos e bailarinos, e, no domingo, o grande corso de Carnaval, que, juntando esses coletivos de dança aos grupos de paródia, faz desfilar pela Avenida Francisco Sá Carneiro mais de 2.000 figurantes e dezenas de carros alegóricos.

A esses dois desfiles junta-se ainda o da Terça-feira Gorda, sendo que todos têm entrada paga e milhares de bilhetes já foram vendidos para os três momentos, tanto para os lugares de bancada como para os de peão.

No caso da parada das escolas de samba, por exemplo, a organização já vendeu 5.193 ingressos. Quanto a domingo, já garantiram o seu lugar no grande corso mais de 8.600 pessoas, tendo 6.068 optado pela bancada sentada e 2.538 pelos lugares apeados.

Em caso de cancelamento dos cortejos, Domingos Silva garantiu que “todos os bilhetes serão devidamente reembolsados”, mediante procedimentos a divulgar oportunamente.

No ‘site’ oficial do Carnaval de Ovar podem seguir-se, entretanto, as eventuais alterações ao programa do evento, cuja edição de 2024 está orçada em 941.000 euros, o que representa mais 147.000 euros do que no ano anterior.