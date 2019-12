Até agora este projeto-piloto entre as duas empresas serviu para comparar o uso de "gasóleo versus bio" e para que a CARRIS garantisse, com utilização desta nova matéria-prima, a "fiabilidade mecânica", verificasse o "impacto a nível de consumo" e operacionalizasse as "componentes a afinar", sustentou o gestor público. De resto, Tiago Farias fez questão, no gesto de entrada num dos autocarros parte integrante desta viagem de apresentação, validar o título de transporte (que, diga-se, deu um sinal encarnado, o que o levou a exclamar: "parece que não está a funcionar").

Motor silencioso, menos gases, menos força e 10 mil litros mês

Ricardo Robles, motorista, salienta as diferenças sentidas entre os dois autocarros, gasóleo normal e o biodiesel 100% livre de energia fóssil. "O motor é mais silencioso", garante. "Há menor libertação de gases, mas há também um pouco menos força do motor", algo que em nada perturba a normalidade de um percurso com "algumas subidas". Já a nível de consumo, "é um pouco superior, mas nada extraordinário".

O investimento feito nesta mudança de paradigma foi "reduzido" e o custo do biocombustível é "ligeiramente maior", admite o responsável máximo da CARRIS. Se a nível total de toda a frota de "700 autocarros", os consumos andam à volta de "1 milhão de litros de combustível por mês", nos autocarros de biodiesel foram consumidos "10 mil litros, por mês, pouco mais de 100 mil litros, no total", durante o período em causa, pormenoriza.

O balanço feito até à data foi "positivo" e a carreira 702 irá, "nos próximos meses operar na totalidade e em pleno" com o B100 feito a partir de óleos alimentares usados, durante a segunda fase do projeto-piloto. Uma fase em que a empresa pública continuará a "sensibilizar as pessoas para importância de reciclar óleos alimentares que podem fazer parte de uma matéria-prima que serve para mobilidade sustentável em Lisboa", alerta. "A população está sensibilizada, mas há potencial de melhoria e otimização", garante Emanuel, da PRIO.

CARRIS verde na totalidade até 2040. Autocarros elétricos, a gás e renovação dos elétricos, novos e históricos

O administrador da PRIO diz que a empresa tem "capacidade de resposta para equipar a frota toda" da CARRIS. Do lado da empresa pública, Tiago Farias, traça um rumo: "descarbonização da frota feita através de combustíveis mais limpos e eletrificação da frota", atira. Um caminho que irá "até 2040", ano em que quer ter uma frota "de zero emissões", incluindo nesse desiderato "autocarros elétricos, elétricos carril e movidos a gás natural", frisa.

"Temos 15 autocarros elétricos que estão a ser testados para fazer parte da operação em 2020. E temos programado lançar concurso para adquirir mais 30", garante. Nos elétricos de carril, aos 10 existentes, denominados articulados, depois de lançado o concurso público, "que decorre", querem juntar "15, mais que duplicando a frota", esperando que seja uma realidade "de entregas faseadas", a partir do "segundo semestre de 2021". Em relação aos elétricos, ditos históricos (nº28, por exemplo) "estamos a equacionar comprar mais 10". "Havendo potenciais fornecedores, que há, [pretendemos] lançar o concurso em 2020", destes "novos-velhos", finaliza.