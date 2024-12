Um carro a arder está a bloquear o túnel rodoviária da Avenida da Liberdade em Braga. Para já, segundo o JN, não há registo de feridos entre os ocupantes dos automóveis.

As razões do fogo ainda são desconhecidas, estando neste momento no local os Bombeiros Sapadores Braga e os Bombeiros Voluntários de Braga, tal como a PSP, a interromper a circulação rodoviária e a colaborar nas operações de socorro.