Mais de 30 pessoas ficaram feridas depois de um carro ir contra um desfile de carnaval na cidade de Volkmarsen, na Alemanha, avança o jornal alemão Bild, algum dos quais graves.

O condutor da viatura — que segundo imagens amadoras no local é um Mercedes-Benz cinzento — foi detido.

A polícia confirmou o incidente, mas diz que é cedo para avançar com um número de feridos ou mesmo se se tratou de um ataque deliberado, escreve a Reuters.

Todavia, essa possibilidade está a ser analisada.

"Infelizmente não podemos descartar que o ato tenha sido intencional", assumiu, todavia, o porta-voz da polícia Reiner Linger à Welt TV.

O jornal Frankfurter Rundschau citou testemunhas segundo as quais o condutor do veículo contornou uma barreira que bloqueava o tráfego do percurso do desfile, mas que não foi claro se pretendia atingir a multidão.

Segundo o jornal alemão Bild, entre os feridos estão também crianças.

As autoridades cancelaram preventivamente os desfiles de carnaval no estado de Hesse, onde se encontra a cidade de Volkmarsen.

Polícia e ambulâncias estão no local, que fica a cerca de 280 quilómetros a sudoeste de Berlim.

"Está em curso uma investigação", adiantou a polícia local.