O incidente, que ocorreu na Water Street, no centro da cidade de Liverpool, foi confirmado nas redes sociais pela polícia, que afirmou que o motorista foi detido.

"O carro parou no local e um homem foi detido. Os serviços de emergência estão atualmente no local. Faremos mais actualizações à medida que as tivermos", afirma a polícia britânica num comunicado.

As autoridades estão no local a "avaliar a situação", não tendo ainda confirmado o número de feridos. Segundo a AFP, pelo menos quatro pessoas saírem em macas.

O primeiro-ministro Keir Starmer já comentou este incidente, salientando que "as cenas em Liverpool são terríveis". "Os meus pensamentos estão com todos os feridos ou afetados. Quero agradecer à polícia e aos serviços de emergência pela resposta rápida e contínua a este incidente chocante. Estou a ser mantido atualizado sobre os acontecimentos e peço que demos à polícia o espaço necessário para investigar", disse.