A Casa Branca está hoje sujeita a um forte perímetro de segurança, depois de um veículo ligeiro de passageiros ter chocado contra uma barreira de segurança, anunciaram os serviços secretos.

Os serviços secretos norte-americanos esclarecem, na sua conta na rede social “Twitter”, que o veículo "não ultrapassou a barreira de segurança do complexo da Casa Branca" e acrescentam que o motorista do veículo foi "imediatamente detido".

A agência noticiosa norte-americana, AP, afirma que várias testemunhas dão conta de uma altercação nos terrenos da Casa Branca, com um rápida capacidade de resposta por parte os agentes de segurança, sem que nenhum tiro tivesse sido disparado e nenhum membro das forças de segurança tivesse ficado ferido.

No Casa Branca decorria a receção do Presidente Donald Trump ao primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, que permanecerá no edifício enquanto o incidente está a ser investigado.

Os Serviços Secretos adiantam que nenhum agente policial foi ferido no incidente.