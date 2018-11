De África surgem histórias de superação, como a que a casa apoia atualmente: "Neste momento temos cá trigémeas angolanas que, tendo nascido em Portugal por ter sido uma gravidez de risco" e voltado ao seu país decorridos os primeiros seis meses de vida, "tiveram de voltar para cá, com os pais, para mais dois meses de exames".

Esses gestos, relatou a responsável, acontecem a todos os níveis, citando o exemplo de um estudante de bioengenharia português "que entre os oito e os 10 anos, esteve numa casa Ronald McDonald, em Baltimore, nos Estados Unidos, e que achou que devia retribuir toda a ajuda que teve", tornando-se "voluntário na casa do Porto e apoiando outras famílias".

Sendo o seu trabalho "apoiar gratuitamente as famílias das crianças com doenças oncológicas", referenciadas pelas duas instituições hospitalares, a "duração média das estadias é de 37 dias", numa convivência que em cinco anos gerou muitas histórias e "laços para a vida", frisou a gestora.

Nas suas instalações situadas entre aqueles dois hospitais no Porto, a casa construída pela fundação com o mesmo nome "apoiou mais de 500 famílias oriundas dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Viseu, Aveiro e Vila Real", mas também de "países africanos de língua oficial portuguesa", disse hoje à Lusa a gestora Isabel Aragão

Isabel Aragão contou que, para uma outra família de Moçambique, a casa foi o local onde "dois irmãos se conheceram, pois a mãe estava grávida do segundo filho quando o mais velho fez tratamentos no Porto devido a doença oncológica e aqui permaneceu", acabando por conhecerem-se meses mais tarde, "quando mãe e irmão puderam juntar-se ao mais velho".

Também tratada como a "casa longe de casa", outra família de Alfândega da Fé, que esteve naquele espaço a acompanhar o filho, materializou essa designação ao "mudar-se mais tarde para o Porto" e passar a fazer visitas semanas ao local para fazer uma refeição com quem está na casa", contou a gestora, para quem o "maior tributo é o agradecimento de quem passa pela casa".

"Isto funciona mais do que uma casa, funciona como uma família, criando laços para a vida", frisou Isabel Aragão.

Com cozinha, lavandaria e espaços de usufruto comuns, a casa promove paralelamente "iniciativas desenvolvidas por voluntários em benefício do bem-estar das famílias", apelando Isabel Aragão à presença de "mais empresas com capacidade financeira neste projeto, num apoio que não tem de ser em dinheiro, mas em bens materiais e serviços".

Citando um estudo de Avaliação do Impacto Social das casas, a gestora defendeu que "cada euro doado às duas casas [existentes em Portugal] gera um valor social de 5,08 euros para os diferentes parceiros (crianças, famílias, voluntários, mecenas, parceiros hospitalares e equipa da Fundação Infantil Ronald McDonald).

As Casas Ronald McDonald do Porto e de Lisboa, bem como o Espaço Familiar Ronald McDonald no Hospital Santa Maria, são atualmente os principais projetos da fundação em Portugal.

Para assinalar o seu 5.º aniversário, a Casa do Porto promove no dia 20, na Fundação Engenheiro António de Almeida, a iniciativa “Conversas de Mão Cheia – Quando eu tinha cinco anos”.