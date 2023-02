Em comunicado enviado à agência Lusa, a Guarda Nacional Republicana (GNR) revelou que os suspeitos, um homem de 19 anos e uma mulher de 24 anos, foram detidos esta madrugada, através dos destacamentos de Trânsito e de Intervenção de Beja.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR disse que a detenção aconteceu “às 00:35, ao quilómetro 161,6 da A2”, quando os dois suspeitos viajavam numa viatura automóvel “no sentido Sul/Norte”.

De acordo com o comunicado, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária nesta autoestrada, no sentido Sul/Norte, “os militares da Guarda abordaram uma viatura com dois ocupantes, que apresentaram um comportamento suspeito”.

”No decurso da ação policial, foi realizada uma revista pessoal e de segurança aos suspeitos e uma busca sumária ao veículo”, pode ler-se.

Estas diligências culminaram, além das detenções, na apreensão dos 33,654 quilos de haxixe, o “equivalente a 67.308 doses” daquele produto estupefaciente, e da viatura.

Os detidos foram presentes hoje a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Beja, que determinou a prisão preventiva de ambos, ou seja, a medida de coação mais gravosa.

“A mulher foi transportada para o Estabelecimento Prisional de Odemira e o homem ficou no Estabelecimento Prisional de Beja”, acrescentou a fonte policial contactada pela Lusa.

A ação contou com o reforço dos destacamentos territoriais de Almodôvar, Aljustrel e Odemira, pertencentes ao Comando Territorial de Beja, assim como de meios dos comandos territoriais de Lisboa e Setúbal.