As autoridades não confirmam a nacionalidade dos suspeitos, mas uma fonte próxima do casal, que não se quis identificar, confirmou à Lusa que ambos são emigrantes portugueses a residir no Canadá.

O comunicado publicado no website da polícia de Toronto identifica os suspeitos, ambos com nomes portugueses, indica a idade, 63 anos e 60 anos, e divulga a fotografia de ambos.

Segundo a nota, o homem foi detido no dia 28 de maio e indiciado pela prática de interferência sexual, convite para toque sexual e abuso sexual.

No dia 3 de junho, uma segunda vítima, apresentou queixa na polícia, com as autoridades a indiciarem o suspeito por nova interferência sexual, convite a toque sexual, abuso sexual e de tornar disponível material explícito de natureza sexual para um menor de 16 anos.