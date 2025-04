"Desde as 12h00 até às 18h30 temos registadas 97 ocorrências, com maior incidência no concelho de Loures e Odivelas", explica ao SAPO24 fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa.

"A precipitação intensa causou inundação das vias públicas e das faixas rodoviárias".

A mesma fonte diz que "naturalmente haverá" danos em habitações, que também sofreram inundações, mas "ainda é prematuro fazer essa avaliação".

No que diz respeito aos transportes públicos, a circulação na linha amarela do Metropolitano de Lisboa está interrompida entre as estações do Senhor Roubado e o Rato, segundo informação prestada às 18h45 pela empresa, sem prever quando será restabelecida a operação.

O comandante sub-regional da Grande Lisboa, Hugo Santos, disse à Lusa que as chuvas fortes provocaram o galgamento do rio Trancão na zona da Flamenga, em Lisboa, levando à interdição da circulação rodoviária e à necessidade de retirar algumas pessoas dentro dos carros.

“A informação de que dispomos é que neste momento estão a ser deslocadas entre 30 a 40 pessoas para uma zona seca e segura que terão ficado isoladas face à chuva intensa nesta zona”,afirmou, sublinhando que a operação estava pelas 19h00 em curso

Segundo o comandante, as pessoas que estão a ser deslocadas estavam algumas dentro de viaturas e outras em habitações.

No total, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) contabilizou entre as 00h00 de sexta-feira e as 18h00 de hoje 264 ocorrências devido ao mau tempo, a maioria das quais inundações nas zonas de Lisboa e Beja.

"Existem também alguns registos de limpezas de vias, quedas de árvores, quedas de estrutura e movimentos de massa", disse à Lusa o oficial de operações da ANEPC José Rodrigues.

Este sábado, todos os distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, que podem ser acompanhados de trovoada e granizo, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.