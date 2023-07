Caso Altice: Ministério Público quer prisão preventiva para Hernâni Vaz Antunes

A notícia é avançada pela SIC Notícias que acrescenta que no caso do arguido Armando Pereira, o Ministério Público pede prisão domiciliária convertível numa caução de 10 milhões de euros.

Já para os restantes arguidos, Jéssica Antunes e o contabilista Álvaro Gil Loureiro, o Ministério Público (MP) pede que sejam libertados.

Recorde-se que estes quatro suspeitos, Armando Pereira, Hernâni Vaz Antunes, Jéssica Antunes e Álvaro Gil Loureiro, estão detidos há mais de uma semana por suspeitas de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

Os detidos do sexo masculino deixaram as instalações da sede do comando da PSP de Lisboa, em Moscavide, e foram transferidos para o estabelecimento prisional junto à sede da Polícia Judiciária.

Apenas Jéssica Antunes, filha de Hernâni Vaz Antunes, continua detida nas instalações da PSP.