O segundo dia de sessões do julgamento do Caso BES começou com os advogados a terminarem as respetivas exposições introdutórias, algo que deverá ocupar toda a manhã desta segunda sessão.

Houve também espaço para que duas das arguidas fossem também identificadas, algo que não foi possível no primeiro dia, nesta terça-feira. Isabel Almeida, antiga diretora do departamento financeiro do banco, e Cláudia Faria, ex-diretora-adjunta do BES, estiveram esta manhã no Campus da Justiça a fazer a devida identificação, mas nenhuma das duas prestou declarações.

Mas o dia ficará marcado pelo interrogatório feito a Ricardo Salgado durante a fase de inquérito. O arguido, doente com Alzheimer, que foi identificado terça-feira, não marcará presença no tribunal, mas não deixará de ser a grande figura desta segunda sessão do julgamento.

São cerca de oito horas de gravação das declarações do ex-banqueiro, mas que não serão ouvidas esta quarta-feira, sendo distribuídas por várias sessões do julgamento.