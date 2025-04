"No âmbito das suas competências, o Ministério Público junto do Tribunal Constitucional solicitou esclarecimentos ao presidente do PSD, relativos às declarações únicas de 2022 e 2023, como sucede com diversos titulares de cargos políticos", começa por explicar o partido em comunicado.

De acordo com a informação disponibilizada, Montenegro "prestou integralmente todos os esclarecimentos solicitados" e, depois disso, "o presidente do Tribunal Constitucional notificou ontem o presidente do PSD, na sequência da proposta do Ministério Público, do arquivamento dos autos respetivos, decisão da passada quinta-feira, dia 10/04/2025".

"Não se registou qualquer falha" por parte de Montenegro e também não se encontra "nenhuma apreciação pendente", é ainda apontado pelo PSD, que partilhou o documento oficial.

"O Ministério Público considerou cumpridos todos os esclarecimentos adicionais solicitados na passada quinta-feira, decisão formal que se entende partilhar com a comunicação social, para que não restem dúvidas sobre a veracidade dos factos", pode ainda ler-se.

De recordar que, no dia de hoje, o Correio da Manhã escreveu que Luís Montenegro escondeu várias contas bancárias ao Tribunal Constitucional, pelo que o Ministério Público pediu ao primeiro-ministro esclarecimentos adicionais sobre a declaração de rendimentos entregue, uma resposta que foi dada a 7 de abril.

Este pedido de esclarecimento do MP surgiu, segundo explicou o primeiro-ministro, na sequência de uma outra notícia do Correio da Manhã que dizia que Montenegro teria usado várias conta para pagar a aquisição de um apartamento.

“Em todo o caso, o Ministério Público leu a notícia e perguntou-me e eu respondi e não há nenhuma anormalidade nisto”, frisou.

Ao pedido de esclarecimentos feito hoje pelos jornalistas, Luís Montenegro disse ter “três contas à ordem” e que “nenhuma delas apresentava um saldo superior a 50 salários mínimos nacionais”.

“E eu disse até ao Ministério Público qual era o saldo que elas apresentavam e eu não tenho nada a esconder”, referiu.

Salientou ainda que não escondeu qualquer conta e repetiu que é o único político português que apresentou publicamente o valor das suas declarações de rendimentos nos últimos 15 anos.