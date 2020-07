“Nesta data, o Conselho de Administração da EDPR [EDP Renováveis] decidiu nomear como novo membro da Comissão Executiva e administrador delegado mancomunado Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira, o qual é designado como responsável para coordenar os trabalhos desta comissão e pela interlocução com a EDP – principal acionista da EDPR”, disse a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No comunicado, a empresa refere que “no âmbito de um processo judicial em curso relacionado com a atividade da EDP – Energias de Portugal”, que detém 82,6% do capital da EDPR, “o presidente do Conselho de Administração da EDPR, Dr. António Mexia, e o vice-presidente e CEO, Dr. João Manso Neto, foram ontem [segunda-feira] notificados sobre a aplicação da medida de coação de suspensão do exercício de funções na gestão ou administração em empresas do Grupo EDP, mantendo-se o processo em fase de inquérito”.

“A equipa de gestão da EDPR mantém-se em funcionamento inteiramente normal e a exercer as suas funções com o seu habitual e sereno sentido de missão para a criação de valor sustentável para os seus acionistas”, adianta o documento enviado à CMVM.

Na segunda-feira, o administrador financeiro da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, foi nomeado presidente interino do Conselho de Administração Executivo da empresa, na sequência da suspensão de funções de António Mexia decretada pelo juiz Carlos Alexandre.