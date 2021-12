Segundo o New York Times, centenas de ginastas femininas que foram abusadas sexualmente por Lawrence G. Nassar, o antigo médico da equipa nacional de ginástica, aceitaram um acordo de 380 milhões de dólares (mais de 336 milhões de euros) com a Federação Americana de Ginástica (USA Gymnastics), o Comité Olímpico e Paraolímpico dos EUA, pondo fim ao último capítulo de um dos maiores casos de abuso na história do desporto.

O acordo foi anunciado esta segunda-feira durante o processo de falência da USA Gymnastics, no Tribunal de Falências do Distrito Sul de Indiana. Os fundos visam indemnizar mais de 500 ginastas - incluindo medalhistas olímpicas de ouro como Simone Biles, McKayla Maroney e Aly Raisman - que tenham sido abusadas por Nassar ou outros no desporto.

"Nenhuma quantia de dinheiro reparará os danos que foram feitos e pelo que estas mulheres passaram", disse Rachael Denhollander, uma das vítimas de Nassar e membro de uma comissão envolvida nas negociações. "Mas a dada altura, as negociações têm de terminar porque estas mulheres precisam de ajuda - e precisam dela agora ".

Segundo Denhollander, muitas das vítimas têm estado em mediação com a federação de ginástica há anos e têm estado à aguardar uma indemnização para ajudar a pagar tratamentos de saúde mental. As ginastas têm lutado contra a ansiedade, depressão e stresse pós-traumático, e algumas raparigas e mulheres tentaram suicídio devido aos abusos que Nassar cometeu sob o pretexto de tratamento médico.

As seguradoras da U.S.A. Gymnastics e da U.S.O.P.C. pagarão a maior parte do acordo de 380 milhões de doláres, mas a U.S.O.P.C. também concordou em pagar 34 milhões do seu próprio dinheiro e concederá à U.S.A. Gymnastics um empréstimo de cerca de seis milhões. Essa contribuição representa uma reviravolta para a organização, que defendia que não devia ser responsabilizada pelos crimes de Nassar ou ser nomeada em processos de abuso relacionados com o mesmo já que o médico não era funcionário do comité olímpico.

Ao enfrentar vários processos, a U.S.A. Gymnastics requisitou a proteção no caso de insolvência em finais de 2018, no mesmo ano em que Nassar foi condenada a uma pena de prisão perpétua. O acordo anunciado ajudará a federação a emergir, colocando um fim aos processos judiciais.

O legado do processo de Nassar, no entanto, permanecerá: Forçou a atenção sobre a vulnerabilidade dos jovens atletas em ginástica e outros desportos, revelando como organizações como a Ginástica Americana não conseguiram proteger os seus atletas e pareceram premiar medalhas sobre a segurança dos atletas. Tem havido numerosas audiências do Congresso sobre o assunto, e uma lei que protege os atletas olímpicos tem sido reforçada. O assunto também revelou o papel do F.B.I. em permitir que Nassar abusasse de pacientes, mesmo depois de a agência de aplicação da lei ter recebido relatos dos seus abusos.

Biles, Maroney, Raisman e a ex-membro da equipa nacional Maggie Nichols testemunharam no Congresso, em setembro, sobre os abusos de Nassar, numa audiência que ocorreu depois de o inspetor geral do Departamento de Justiça, Michael Horowitz emitir um relatório no qual criticou o FBI por inviabilizar a investigação após uma vários erros que permitiram que os abusos continuassem por meses.

A equipa de ginástica dos EUA denunciou Nassar ao FBI em julho de 2015, mas este continuou a consultar pacientes na Michigan State University até ser denunciado por um jornal em setembro de 2016.