Em comunicado divulgado no sábado, a concelhia do Porto do PSD diz ser “redondamente falsa” a acusação feita pela associação “Porto, o Nosso Movimento” – do independente e atual presidente da Câmara Municipal do Porto (CMP), Rui Moreira –, de que o empreendimento embargado pelo tribunal na rua de Montebelo “foi aprovado, naquele local e com aquela volumetria”, pelo executivo de Rui Rio.

“A obra de Montebelo que para Rui Moreira e o seu movimento é totalmente legal está, felizmente para a cidade, embargada pelo tribunal. E está embargada porque a câmara de Rui Moreira, em 2016, não cumpriu a lei”, sustenta o PSD/Porto.

Segundo explica, “em 2016 o vereador do Urbanismo escolhido por Rui Moreira autorizou a alteração de uso do terreno, passando o mesmo de habitação para serviços”, sendo que “esta alteração, não acompanhada de quaisquer limitações adicionais para a volumetria anteriormente prevista, aumenta em muito o impacto da construção em causa”.

“Entre outras salvaguardas — sustenta – não foi integralmente respeitado o parecer da DRCN [Direção Regional de Cultura do Norte]”.

Afirmando-se já “habituados a uma política de comunicação da Câmara Municipal do Porto que procura confundir questões estratégicas com ‘fait divers'”, os sociais-democratas acusam o movimento de Rui Moreira de “ir ainda mais longe na demagogia e na tentativa de ludibriar os portuenses”.

“O PSD tem vindo a alertar que o aumento da pressão imobiliária deve levar a CMP a ter um papel mais interventivo enquanto regulador e que urge colocar a salvaguarda do património como grande prioridade para garantir que a cidade mantém a sua identidade e marcas distintivas, fatores absolutamente decisivos para um futuro sustentável do nosso Porto”, sustentam.

A Câmara do Porto, a concelhia local do PSD e o movimento de Rui Moreira têm desde sexta-feira trocado sucessivas acusações relativamente ao já conhecido como ‘caso Montebelo’, uma obra na zona da Foz Velha que a agência Lusa noticiou na terça-feira ter sido embargada pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (TAFP), na sequência de uma providência cautelar interposta pela Associação de Moradores e Amigos da Foz Velha (AMAFV).

A conclusão do juiz do TAFP, datada do dia 03, aponta a “máxima invalidade” ao despacho do vereador do Urbanismo de março de 2016, no qual é deferida uma alteração à operação de loteamento “sem que a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) tenha emitido parecer prévio favorável”.

Neste contexto, o TAFP determina “o embargo total da obra de construção, demolição e escavação, que está/esteve em curso” no local, pois a “continuação dos trabalhos pode constituir uma grave lesão para o interesse público e para […] o município”, uma vez que, se a ação principal reconhecer a “nulidade de atos administrativos”, levará à “obrigação de demolição e reposição do anteriormente existente” na zona classificada como de interesse público em 2013.