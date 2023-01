O PSD acusa mesmo os socialistas de "não quererem apurar os factos" sobre esta polémica que levou à demissão do ministro Pedro Nuno Santos, na última semana. Ainda assim, o principal partido da oposição garante que Fernando Medina "vai estar na próxima semana" no Parlamento para dar mais explicações aos deputados, de acordo com o deputado Paulo Rios Oliveira.

Esta garantia, da ida então de Fernando Medina ao parlamento, deve-se ao facto do PSD ir utilizar o direito potestativo para forçar a vinda do ministro.

Os requerimentos foram discutidos e votados esta manhã na comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, onde foram ‘chumbados’ pelos deputados do Partido Socialista, que tem maioria absoluta no parlamento, contra a intenção de voto dos restantes grupos parlamentares.

Os partidos pretendiam ouvir o ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, o ministro das Finanças, Fernando Medina, a ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, o presidente do Conselho de Administração da TAP, Manuel Beja, e a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, para explicações sobre o caso da indemnização de Alexandra Reis aquando da saída da companhia aérea, que levou a demissões no Governo nos últimos dias.