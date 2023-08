Este artigo é sobre Castelo Branco . Veja mais na secção Local

A Câmara de Castelo Branco arrancou com a primeira fase do projeto de recolha de biorresíduos, com ações de sensibilização porta-a-porta junto de grandes produtores na cidade e na vila de Alcains.

Edifício da Câmara Municipal de Castelo Branco, em Castelo Branco, 28 de setembro de 2017. ANTÓNIO JOSÉ/LUSA Lusa