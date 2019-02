A José de Mello Saúde formalizou na segunda-feira a suspensão da convenção com a ADSE (Instituto de Proteção e Assistência na Doença) para prestação e cuidados de saúde aos seus beneficiários em toda a rede CUF, podendo evoluir para denúncia definitiva da convenção, tendo entretanto, na terça-feira, o Grupo Luz Saúde comunicado também aos seus colaboradores o fim das convenções com o subsistema de saúde ADSE a partir de 15 de abril.

"O que está a acontecer com a ADSE é o exemplo acabado do que faz o negócio privado da doença quando tem poder. Utiliza os utentes, faz chantagem com quem está doente para poder cobrar a mais, para poder cobrar tudo o que quiser", respondeu a líder do BE aos jornalistas, no final de uma reunião com sindicatos dos professores no parlamento.

Para Catarina Martins, trata-se de "uma chantagem intolerável que acontece, não por acaso", mas sim "na mesma altura em que está em debate no parlamento uma nova lei de bases da saúde em que a proposta é que haja mais investimento no Serviço Nacional de Saúde" para se pagar "menos a estes gigantes privados que fazem negócio com a doença".