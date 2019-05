Num comício no Barreiro, no distrito de Setúbal, Catarina Martins afirmou que os cuidados de saúde “não são de qualidade” nas PPP, porque há “conflitos de interesses”, em que os privados “vão buscar dinheiro ao Estado para pôr no seu grupo” e apenas fazem “o que está no contrato”, enquanto os hospitais públicos “fazem tudo ao seu dispor” pelo doente.

Catarina Martins adiantou que hoje recomeçam as votações da especialidade da Lei de Bases da Saúde, em que se vai perceber “quem é que quer salvar o SNS ou quem é que quer continuar a alimentar os grandes grupos privados com o Orçamento do Estado”, que “deve servir a todos”.

A coordenadora do Bloco falava para cerca de 100 militantes, no Grupo Recreativo e Dramático Os Leças, tendo admitido que a crise política sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores acabou por desviar a atenção do diploma sobre a saúde.

“Ainda na quinta-feira um dos temas que estava mais em debate no país era a Lei de Bases da Saúde. E sabem que de quinta para hoje não mudou nada. A lei está, neste momento, a ser votada na especialidade no parlamento e a determinação do BE é que todos os dossiês sejam cumpridos”, frisou.

Para Catarina Martins, nos próximos dias vai perceber-se quem é que compreende “princípios tão básicos” como aquele que o Estado “só deve contratualizar um serviço a um privado quando não tem capacidade para prestar esse serviço”.