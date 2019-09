Catarina Martins disse que "o programa do Bloco de Esquerda faz contas"; Assunção Cristas convidou a sua oponente a fazer melhor o trabalho de casa. Impostos. IRC, IRS, impostos diretos, indiretos e sobretaxas. Se os opostos se atraem não é certamente nas contas para o país.

Coube a Assunção Cristas o arranque do segundo debate para as legislativas de 2019, moderado por António José Teixeira, na RTP3, e que sentou a mesa a líder do CDS e do Bloco de Esquerda esta terça-feira, 3 de setembro.

"A prioridade número um do CDS é libertar as famílias, as pessoas, as empresas da maior carga fiscal de sempre, que foi imposta por este governo". Estava dado por Assunção Cristas o mote para o tema que viria a dominar este frente-a-frente. "No programa do Bloco eu vejo um aumento da carga fiscal", continuou, procurando marcar desde o primeiro momento o tom de um debate confrontacional entre as duas líderes partidárias.

Catarina Martins respondeu à primeira investida da líder do CDS recusando "esta ideia de um Portugal offshore, esta ideia de que nós afirmamos a nossa economia baixando os impostos sobre as empresas". Depois, Catarina Martins procurou desmontar rapidamente a ideia do aumento da carga fiscal imposta pelo governo atual dizendo que "a receita fiscal aumentou não porque as pessoas estejam com um esforço fiscal maior, mas porque a economia está melhor".

Explicou a líder bloquista que "a primeira contribuição para esta carga fiscal são as contribuições para a Segurança Social, que aumentaram mais de 2 mil milhões de euros, não porque as taxas tenham aumentado, mas porque há mais emprego. Uma boa notícia. A segunda contribuição para este aumento foi o IVA. O IVA também aumentou sem que a taxas do IVA tenham aumentado, algumas até desceram, como a da restauração, o que quer dizer é que as pessoas têm mais poder de compra e o turismo também participa. Há depois uma terceira componente neste aumento que é o IRC cuja taxa normal não subiu, tem muito a ver com a dinamização da economia que foi permitida com o aumento de rendimentos".

Mas Assunção Cristas tem outra leitura, falando de uma "austeridade encapotada". "Nós temos a maior carga fiscal de sempre e isto é factual, não tem a ver com a melhoria da economia, porque a carga fiscal subiu acima da melhoria da nossa economia. Na verdade o Estado apropriou-se da riqueza que as pessoas foram criando com o seu trabalho, e foi através dos impostos indiretos [que se fez este aumento de impostos], nomeadamente da sobretaxa sobre gasóleo e gasolina — que o Bloco de Esquerda teve a oportunidade e eliminar votando a favor de uma proposta do CDS, mas que infelizmente não o fez".

Assunção Cristas propõe agora reduzir os impostos aproveitando "o excedente orçamental" do cenário macroeconómico apresentado pelo próprio governo em Bruxelas — "que o próprio primeiro-ministro considerou prudente e conservador e que assume riscos — pegando em 60% para baixar o IRS e em 40% para baixar a dívida. "São impostos futuros que estamos a baixar", salientou a líder centrista.

E a primeira farpa: "Não que famílias é que a Dra. Assunção Cristas conhece, mas as que eu conheço lembra-se da sobretaxa do IRS e do enorme aumento de impostos de Vítor Gaspar e hoje sabem que estão a pagar menos impostos", replicou Catarina Martins. "Pela própria OCDE o rendimento disponível em Portugal aumentou nestes anos", frisou.

"Eu acho uma má ideia baixar impostos sobre quem deve fazer o seu esforço fiscal (...), acho boa ideia desfazer o enorme aumento de impostos do governo onde esteve a Dra. Assunção Cristas e nós ainda temos ali uma parte para fazer", respondeu Catarina Martins depois de questionada sobre a sua posição sobre uma eventual redução da carga fiscal na próxima legislatura.