“Permita-me que, antes do debate, faça uma nota. Às vezes há uma linha ténue demais entre ignorar para não dar visibilidade à atrocidade ou, pelo silêncio, consenti-la. André Ventura fez uma proposta inqualificável de decidir confinamento de pessoas tendo em conta a sua origem étnica”, afirmou Catarina Martins no arranque da sua intervenção do debate quinzenal.

Na perspetiva da líder bloquista, André Ventura “teve a resposta que devia por um campeão português, Ricardo Quaresma”, tendo de imediato sugerido “que os futebolistas deviam ter direitos limitados à opinião”.

“Ficamos, portanto, a saber que o Chega não só tem opiniões repugnantes como André Ventura tem a cobardia de querer calar quem lhe faz frente”, acusou.

Dirigindo-se diretamente a André Ventura, Catarina Martins prometeu lutar pelo direito do deputado “a ter opiniões sobre futebol”, embora também garanta que vai batalhar “para acabar com a pouca vergonha de receber vários salários além do de deputado”.