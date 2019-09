De manhã bem cedo, na estação ferroviária de Faro, Catarina Martins e a restante comitiva chegou a ter que esperar que as portas do Intercidades abrissem, para poder ocupar os seus lugares, uma tarefa dificultada pelo facto de a porta da carruagem 23 estar avariada.

Lugares ocupados para a ligação entre Faro e Entrecampos, em Lisboa, que durou mais de três horas, e o comboio lá arrancou, apesar de um ligeiro atraso, uma viagem durante a qual a líder do Bloco de Esquerda falou aos jornalistas.

"Eu tenho visto que todos os partidos dizem que estão muito preocupados com a emergência climática. O BE não se limita a dizer que está preocupado, apresenta um programa, uma estratégia para o país, para respondermos a esta questão", declarou.

Quando se responde à questão da emergência climática com uma estratégia de investimento, justificou Catarina Martins, entre os solavancos da viagem, faz-se mudanças "com as pessoas, sem esquecer a criação de emprego, sem esquecer o direito das pessoas à mobilidade a preços justos".

O BE voltou assim ao Plano Ferroviário Nacional, com o qual se apresenta às eleições legislativas, defendendo a coordenadora do partido que "a ferrovia faz bem à balança comercial, à qualidade de vida das pessoas, poupa salário e pensão ao fim do mês".