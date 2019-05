"Os acordos assinados entre o PS e os restantes partidos da esquerda abriram um novo tempo no parlamento e no país ao viabilizarem um Governo que se baseia num programa alternativo da política de austeridade, de empobrecimento e de retrocesso social que a coligação da direita aplicou na anterior legislação", disse Ana Catarina Mendes.

A socialista falava no Porto, numa conferência organizada pelo Jornal de Notícias com o título "Portugal ao espelho", tendo-lhe sido solicitado que apontasse uma medida marcante do PS no país.

O reforço da democracia nos últimos anos, "a forma como nesta legislatura se soube acabar com o velho arco da governação, mudando o paradigma em que a política portuguesa estava instalada desde 1975/76", foi uma das marcas escolhidas por Ana Catarina Mendes, que acrescentou como segunda marca a "devolução de rendimentos e direitos".

"Criamos mais emprego e melhor emprego, temos contas certas e o défice melhor da história democrática. Isto permite-nos reconquistar credibilidade junto das instituições europeias. Temos estado nesta legislatura num contrato de confiança com as pessoas", disse a secretária-geral adjunta socialista.