Cavaco Silva pediu aos jovens para terem a ambição de prosseguirem os estudos no Ensino Superior, universitário ou politécnico, deixando-lhes em seguida um apelo: "Convençam-se que um de vós pode chegar lá ao topo. Na vossa idade nunca pensei que chegaria a ministro das Finanças, a primeiro-ministro e jamais me passou pela cabeça que um dia podia ser Presidente da República. Um de vós pode chegar lá", acentuou Cavaco Silva.

Na parte final da sua intervenção e antes de fazer uma breve visita guiada às suas instalações de trabalho, no antigo Palácio do Sacramento, junto a Alcântara, em Lisboa, o ex-chefe de Estado foi um pouco mais longe, falando então sobre o seu percurso pessoal.

Tendo ao lado a sua mulher, Maria Cavaco Silva, o antigo primeiro-ministro, líder do PSD e ex-Presidente da República falava a cerca de 50 jovens de vários pontos do país, com idades compreendidas entre os 15 e os 17 anos, que foram envolvidos nos projetos educativos da EPIS (Empresários pela Inclusão) e que fugiram a um anterior percurso de insucesso escolar.

Perante este grupo de jovens, além de ter salientado o entusiasmo com que ele e a sua mulher sempre acompanharam os projetos educativos da EPIS enquanto chefe de Estado, Cavaco Silva aproveitou também para se referiu à prioridade que diz ter atribuído nos seus dois mandatos em Belém a questões relacionadas com a recuperação e preservação do património histórico de Portugal.

"A Presidência da República tem-se empenhado na recuperação do património, casos da reabilitação da Cidadela de Cascais, do Jardim da Cascata e desta parte do antigo Convento do Sacramento, cujo espaço que pertence ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas que cerca de 10% foi desanexado para ser o escritório do antigo Presidente da República", apontou Cavaco Silva.

Cavaco Silva, antes de ter promovido uma visita guiada às suas instalações, com passagens pelo gabinete de trabalho e pela da sala de reuniões, ouviu os jovens cantarem-lhe algumas músicas tradicionais portuguesas. Um rapaz alto, chamado Luisinho, ofereceu depois um ramo de flores a Maria Cavaco Silva.

"Luisinho não, tu deves é ser tratado por Luisão, porque és grande", desabafou o antigo primeiro-ministro, dando um forte abraço ao adolescente.

Já durante a visita guiada às suas instalações de trabalho, que durou cerca de 15 minutos, Cavaco Silva contou aos jovens um pouco da sua vida atual depois de abandonar a Presidência da República, dizendo-lhe que procura manter uma disciplina de horário e de esforço intelectual no seu quotidiano.

"Entrou aqui todos os dias por volta das 10:00, saio pelas 18:00. Faço todos os possíveis para que a minha mente não se torne preguiçosa", revelou.

Em seguida, elogiou a forma como o seu gabinete tem sido apoiado pelos serviços da Presidência da República: "Queixas zero", sublinhou.

A Empresários Pela Inclusão Social (EPIS) é uma associação de apoio a estudantes em risco de insucesso escolar criada em 2006, por proposta do anterior chefe de Estado, Aníbal Cavaco Silva, atualmente presidida pelo advogado e antigo ministro António Vitorino, que inclui nos seus órgãos sociais membros de grandes empresas como a EDP e Galp.