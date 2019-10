“Atendendo às muito antigas e amistosas relações entre Portugal e o Japão, o Presidente da República, de acordo com o Governo, solicitou ao Presidente Aníbal Cavaco Silva para representar Portugal na cerimónia de entronização do novo Imperador do Japão”, indica a nota divulgada.

As cerimónias de entronização do imperador Naruhito do Japão vão decorrer na terça-feira, em Tóquio, e contam com cerca de 2.500 convidados e dignitários de quase 200 países, como o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, o príncipe Carlos do Reino Unido ou o antigo Presidente francês Nicolas Sarkozy.

Donald Trump, que foi o primeiro dirigente estrangeiro a encontrar-se com o novo imperador Naruhito, em maio, vai estar representado pela secretária para os Transportes norte-americana, Elaine Chao.

O novo soberano, de 59 anos, tornou-se no 126.º imperador do Japão em 01 de maio, no dia seguinte ao pai Akihito, de 85 anos, ter abdicado, uma decisão inédita nesta dinastia de mais de dois séculos.