Num excerto divulgado de uma entrevista de Cavaco Silva à CNN Portugal, que será transmitida na íntegra esta sexta-feira pelas 22h30, o antigo Presidente da República diz que, durante a liderança de Rui Rio, o PSD “quase que pareceu um partido regional”, afirmando ainda que o partido foi “suporte do PS” e que Rio permitiu que este fosse “humilhado” pelos socialistas.

“Penso que muitos eleitores viram ao longo do tempo um PSD que era suporte do PS, quando às vezes era mesmo humilhado em debates na Assembleia da República pelo PS”, disse.

O também antigo primeiro-ministro e líder dos sociais-democratas considerou também “um erro o PSD deixar-se enlear na dicotomia direita-esquerda”, sublinhando que tal “era uma armadilha montada pelo PS e por alguns órgãos de comunicação social para desqualificarem o PSD e impedirem que alguns votantes saíssem do PS para votar no PSD”.

Cavaco Silva teceu também duras críticas à transição de liderança no PSD, considerando-o "um absurdo total".

“Foi muito negativo para o PSD nos últimos tempos o arrastar da situação da escolha do novo líder. Cinco meses sem líder: as eleições a 30 de janeiro e o novo líder em plena efetividade de funções ao fim de cinco meses, isto é um absurdo total”, lamentou.

O antigo presidente do PSD deixou ainda um elogio ao recém-eleito líder dos sociais-democratas: “Tenho a ideia de que o doutor Luís Montenegro tem muito claro na sua cabeça como é preciso fazer oposição neste momento para dar um futuro melhor ao nosso país”, disse.

Rui Rio confirmou em 03 de fevereiro que iria deixar a liderança do PSD na sequência da derrota eleitoral das legislativas de 30 de janeiro, mas Luís Montenegro – eleito em diretas no passado sábado com 72,5% dos votos contra Jorge Moreira da Silva – só assumirá funções plenas depois do Congresso do PSD, que se realiza entre 1 e 3 de julho.