“Eu não quero acreditar que passe sequer pela cabeça do Governo andar a fazer uma espécie de jogo de gato e rato com o parlamento, a tentar fazer uma nomeação, antes de o parlamento tomar uma decisão, acho que é uma absoluta falta de respeito institucional e é muitíssimo mais grave do que a nomeação seja de quem for para o Banco de Portugal”, disse a deputada Cecília Meireles.

Em declarações à agência Lusa, a deputada democrata-cristã defendeu que “valia a pena o Governo serenamente esperar para ver o que é que o parlamento vai fazer, e valia a pena que o parlamento, o mais depressa possível, tivesse uma opinião sobre isto”.

“Foi aprovado na generalidade um projeto, convém agora perceber se algum partido muda de posição ou não, e se na especialidade e em votação final global o que é que vai ser aprovado, sob pena de nós andarmos aqui até muito tempo a discutirmos uma questão que depois não se venha a verificar na realidade”, apontou, anunciando que “o CDS votou favoravelmente e mantém o seu voto, não vai mudar de ideias”.

O projeto de lei do PAN, aprovado pela Assembleia da República na generalidade, visa estabelecer um período de nojo de cinco anos entre o exercício de funções governativas e o desempenho do cargo de governador do Banco de Portugal e será agora apreciado em comissão.

Defendendo que a questão poderia ficar fechada na comissão “esta semana”, Cecília Meireles indicou que, com esse processo concluído, “já se percebia se algum partido ia mudar de ideias ou não”, e seria também possível perceber “se o Governo está a discutir uma hipótese real ou está meramente a discutir uma hipótese que depois não se vai transformar uma realidade”.

“Nós ainda estamos no meio de uma pandemia, se há coisa que se percebeu é que o parlamento conseguiu com o Governo ter um entendimento institucional com o Governo e, portanto, tudo o que o país não precisa é agora andar a discutir conflitos institucionais entre órgãos de soberania”, salientou, indicando que o PS “só tem de procurar” entendimentos com BE e PCP.