Num discurso de mais de 40 minutos no Conselho Nacional da Juventude Centrista, o líder do CDS disse ainda que os adversários do CDS são a esquerda e todos os extremismos, tanto de direita como de esquerda.

“Sempre fomos um partido aberto a consensos e a convergências políticas. Somos um partido que elegerá sempre o PSD como o seu parceiro preferencial, onde haverá uma dicotomia muito clara: o PSD que cresça ao centro e deixe a direita para o CDS continuar a somar os seus votos”, referiu.

De forma irónica, o líder do CDS disse que há uma “célebre música” de Rute Marlene que “começa a fazer um bocadinho de escola” na vida política nacional.

“Há partidos que olham para a esquerda e pisca pisca, olham para a direita e pisca pisca”, referiu.