No final de uma visita à Escola Secundária do Restelo, em Lisboa, Assunção Cristas advogou que, dado que o país atravessa uma fase de recuperação económica, "tem de haver dinheiro para investimentos nesta escola e em muitas outras por todo o país, que ficaram de fora das intervenções da Parque Escolar".

"Com a desculpa da descentralização não se pode deixar de fazer o que tem de ser feito, que é estudar, planear em conjunto com as escolas, ouvindo as escolas" relativamente às intervenções a programar, "de maneira a que se potencie o que de melhor a escola tem", afirmou a líder centrista, que é também vereadora da Câmara Municipal de Lisboa.

Na sua opinião, "o pior que pode acontecer é nesta transição se voltar de novo à estaca zero e não haver um plano estruturado" para as intervenções na rede escolar.

Assim, é necessário garantir que as competências não passam para os municípios "sem que tenha sido feito já um plano para a intervenção, uma calendarização e um orçamento, de maneira a que quando vier a acontecer essa transição, se vier a acontecer - esperamos que sim - também se saiba o que está para fazer".