Ao quinto dia de campanha para as legislativas de 18 de maio e segundo dia do Conclave para eleger o sucessor do Papa Francisco, o presidente do PSD vai estar em Fátima, numa ação de contacto com a população durante a tarde.

Antes disso, Luís Montenegro começa a manhã na Figueira da Foz, numa iniciativa dedicada à habitação, e segue depois para a baixa de Coimbra. O dia do líder social-democrata termina em Santarém, com um “comício em ambiente de festa ribatejana”, lê-se na agenda na AD (PSD/CDS-PP).

A comitiva do PS escolheu a zona centro e depois de estar com a população da Covilhã ao final da manhã, o líder, Pedro Nuno Santos, segue para um comício no Cine Teatro Avenida, em Castelo Branco.

Mais a norte, André Ventura participa numa arreada em Braga durante a manhã e fica com a agenda livre até ao final da tarde. A partir das 19:30, estará num jantar do Chega em Guimarães.

É também pela região norte que vai andar a comitiva da IL, primeiro no Porto de Pesca da Póvoa de Varzim e, já da parte da tarde, Rui Rocha visita a Lactogal, em Modivas, Vila do Conde.

O presidente da IL é quem tem a agenda preenchida até mais tarde e a partir das 23:00 estará em Coimbra, numa ação de contacto com estudantes, onde horas antes estará a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, que participa numa sessão no Teatro da Cerca de São Bernardo sob o mote “Vencer a oligarquia”.

Pela CDU (PCP/PEV), o secretário-geral comunista participa num almoço nos Bombeiros Voluntários de Beja, com quem se vai encontrar durante a tarde, e segue depois para Faro, para um comício no Jardim Manuel Bívar a partir das 21:00.

Rui Tavares, do Livre, junta-se a uma conversa sobre cultura na Escola do Largo, em Lisboa, onde vão estar também o ministro da Cultura espanhol, Ernest Urtasun, e a co-presidente dos Verdes Europeus, Vula Tsetsi.

Não muito longe, a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, dedica o quinto dia de campanha à linha de Cascais, com três iniciativas durante a manhã: uma visita ao centro de saúde de São João do Estoril, passagem pela Feira de Carcavelos e um encontro com a Associação SOS Quinta dos Ingleses.

Concorrem a estas eleições antecipadas 21 forças políticas: AD (PSD/CDS-PP), PS, Chega, IL, BE, CDU (PCP/PEV), Livre, PAN, ADN, RIR, JPP, PCTP/MRPP, Nova Direita, Volt Portugal, Ergue-te, Nós, Cidadãos!, PPM, PLS e, com listas apenas numa ou nas duas regiões autónomas, MPT, PTP e PSD/CDS/PPM.