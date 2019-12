E ironiza que seja o primeiro-ministro “com o maior governo central de sempre” a propor, “como combate ao centralismo, a criação de mais 5 novos governos regionais com os respetivos parlamentos regionais”.

Esta é uma proposta que, segundo argumentou na intervenção, serviria para o executivo “disfarçar o facto de ter falhado a descentralização”, o “único passo com o qual todos estão de acordo e o único que é de facto preciso dar”.

Cecília Meireles recordou ainda que já houve um referendo à regionalização, em que os portugueses votaram pelo “não” e que é a própria Constituição a determinar a realização da consulta nesta matéria.

Para o CDS, se “não é aceitável que o Governo queira substituir este ‘não’ dos portugueses por um sim um tanto clandestino”.

Durante o debate, o PS, através de António Gameiro, criticou o CDS por atacar o PS com um “ficcionismo ilusório”, ao falar na regionalização, tema que não está em debate e não tem “nenhuma adesão” à realidade.

António Gameiro lembrou até que António Costa já esclareceu que não pretende avançar com qualquer iniciativa neste sentido.

Pelo PSD, o deputado Jorge Paulo Oliveira afirmou que o seu partido é “favorável a qualquer debate”, mas desde que tenha propostas concretas e não com “anúncios que são metidos na gaveta na primeira oportunidade”.

Para o PSD, António Costa falou neste tema para “disfarçar” os problemas que o seu Governo não consegue resolver, como a “desaceleração da economia” ou o “caos nos serviços públicos”, como a saúde e os transportes.

Já a deputada Paula Santos, do PCP, que defende a criação das regiões administrativas, afirmou que esta reforma é “um elemento essencial para eliminar assimetrias” do país e criticou indiretamente o Governo dizendo que a eleição das CCDR “não resolve nenhum dos problemas” de Portugal.

O parlamentar do Bloco de Esquerda José Maria Cardoso recordou o trabalho da comissão independente, liderada por João Cravinho, a favor da regionalização, e recordou o alerta deixado pelo Presidente da República, no congresso da ANMP, que “não se pode por o carro à frente dos bois” neste processo.

No sábado, o primeiro-ministro revelou que a eleição das comissões de coordenação avança no início de 2020, “para criar no país a confiança necessária para os passos seguintes”, nomeadamente a eleição direta das Áreas Metropolitanas e a Regionalização.

“Já no primeiro semestre 2020, queremos que seja possível proceder ao reforço da legitimidade democrática para que as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional [CCDR] possam assumir plenamente o desenvolvimento de estratégias regionais. Este é o momento certo e não deve haver qualquer tipo de adiamento. Este não é o passo que todos anseiam, mas é o que desde já deve ser dado para criar no país a confiança necessária para os passos seguintes”, afirmou.

Costa saudou o regresso do debate sobre a criação de regiões, frisando que nele “não pode haver lugar a fantasmas” e revelando que o Governo “está disponível para não avançar já com a eleição direta para as Áreas Metropolitanas”, para evitar “entraves a quaisquer desenvolvimentos futuros no processo de regionalização”.

[Notícia atualizada às 17:10]