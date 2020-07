"Lamento muito, e não é pelo CDS nem é tão pouco pelo Banco de Portugal, que não sairá melhor com este governador [Mário Centeno]. É sobretudo pela respeitabilidade do parlamento. E só posso dizer - em relação ao Bloco [de Esquerda] e ao PCP já não é a primeira vez que os vejo fazer isto - mas em relação ao PSD só posso dizer que tenho muita pena. De facto, a 'geringonça' tem um braço cada vez maior", disse Cecília Meireles depois de constatar que o requerimento do seu partido seria chumbado na reunião da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) que decorreu hoje no parlamento.

O requerimento do CDS-PP, rejeitado com votos contra do PS, abstenção do PSD, BE e PCP e votos favoráveis das restantes bancadas, pedia que a "audição parlamentar para designação do governador seja marcada após o fim do processo legislativo agora em curso sobre regras de nomeação do Conselho de Administração, que pode aliás estar concluído ainda nesta sessão legislativa".

O processo legislativo em causa é o que se seguiu a uma proposta do PAN, cuja apreciação na especialidade foi suspensa pelo parlamento na sequência de uma carta vinda do Banco Central Europeu (BCE), que solicitava mais quatro semanas para emitir parecer sobre o diploma do partido.

O PAN pretende estabelecer um período de nojo entre o exercício de funções governativas na área das Finanças e o desempenho do cargo de governador do Banco de Portugal, num diploma que foi aprovado na generalidade no dia 09 de junho.