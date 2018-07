A concelhia do Porto do CDS exigiu hoje que o Governo cumpra os prazos definidos e que concretize a transferência do Infarmed para esta cidade a 01 de janeiro de 2019, conforme prometido.

Aquela estrutura partidária, reiterou hoje, em comunicado, as questões já colocadas ao ministro da Saúde sobre esta questão, e “exige que o Governo execute efetivamente a decisão tomada, respeitando os prazos, transferindo a sede do Infarmed para o Porto já no dia 1 de janeiro de 2019”. A concelhia do CDS reclama também que “subsequentemente” sejam transferidos também “contínua e gradualmente todos os seus serviços, mostrando desta forma não apenas o seu compromisso real e consequente com a descentralização, mas mostrando sobretudo respeito pelo Porto, pelo país e pela área da saúde”. Para os centristas do Porto, “a recente, mas já infindável, polémica sobre a transferência da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P., vulgo Infarmed, de Lisboa para outra cidade de Portugal tem sido uma demonstração eloquente de quão resistente e entranhado está o centralismo político e administrativo que vigora em Portugal”. A concelhia do partido recorda o processo que começou em novembro do ano passado, com o anúncio público pelo Governo da decisão política de transferir o Infarmed de Lisboa para o Porto. “Foi, entretanto, criado pelo governo um grupo de trabalho independente (27 peritos e especialistas de todo o país e sem que a Câmara do Porto nele tivesse qualquer representante) que concluiu que a mudança daquele Instituto de Lisboa para o Porto melhorará a sua produtividade e significará uma poupança de 8,4 milhões de euros nos próximos 15 anos”, lê-se no comunicado. Volvidos mais de oito meses, segundo o CDS, “o processo efetivo e formal de transferência não conheceu qualquer desenvolvimento real. O partido indica que, através do grupo parlamentar na Assembleia da República, já questionou o ministro da Saúde sobre se a prometida mudança será uma realidade no dia 01 de janeiro de 2019. A Comissão Política Concelhia do CDS Porto “incita ainda o ministro da Saúde a demarcar-se e a retirar consequências das declarações, que considera “inqualificáveis”, da atual presidente do Infarmed. O partido refere-se às declarações proferidas a 17 de julho, em audição na Comissão Parlamentar de Saúde, “em que veiculou que uma deslocalização do Infarmed para o Porto pode ser uma "ameaça à saúde pública" em Portugal e também no mundo”.