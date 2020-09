“Jerónimo de Sousa devia estar mais preocupado com as atitudes de vandalismo que foram praticadas à porta da Festa do Avante!, onde houve cartazes de duas estruturas políticas de juventude que foram completamente dizimados”, declarou Francisco Rodrigues dos Santos, à margem duma visita à 54.ª Edição da Capital do Móvel – Feira de Mobiliário e Decoração – Associação Empresarial de Paços de Ferreira, que está a decorrer na Alfândega do Porto.

Segundo denunciou o líder do CDS, ocorreu a destruição de um cartaz da Juventude Popular, que plasmava claramente as incongruências da realização da Festa do Avante! numa altura em que são pedidos sacrifícios aos portugueses.

O outro caso foi de um cartaz da JSD ao qual foi dado “sumiço” e que “desapareceu completamente de cena”.

Segundo Francisco Rodrigues dos Santos, o relatório da Direção.Geral da Saúde (DGS) tornava “claro o risco de saúde pública iminente” com a realização da Festa do Avante!.

“Em todas as reuniões que tivemos com o Infarmed, as recomendações dos especialista de Saúde Pública era evitar os eventos de transmissão por covid-19. E é evidente para todos nós que o Avante! foi avante, quando os grandes eventos, até grandes feiras, e que não estão regulamentadas e não é possível o seu regresso às suas atividades, como acontece com alguns festivais”.

Para o líder do CDS, parece que para o Governo de António Costa e para a DGS, "para os amigos tudo pode acontecer e para aqueles que não são amigos aplica-se a lei com toda a sua dureza e com a sua força coerciva mais implacável”.

A 44.ª festa político-cultural do PCP, conhecida pela Festa do Avante!, decorreu entre sexta-feira e domingo passado, no Seixal, apesar das críticas pelo contexto pandémico, mas limitada a um sexto dos visitantes diários (16.500 pessoas) em plateias sentadas.