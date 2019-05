“O que se verifica em matéria de atribuição e pagamento das primeiras prestações sociais é absolutamente lamentável e mesmo chocante”, afirmou o deputado do CDS-PP Filipe Anacoreta Correia, apontando a “situação grave que os atrasos do Centro Nacional de Pensões estão a provocar em milhares de pessoas”.

O deputado acusou o Governo de não fornecer informação sobre as pendências e a evolução dos números de pedidos e tempos de espera e lembrou que houve um pedido ao presidente do Instituto da Segurança Social, “subscrito por todos os partidos”.

“Onde está o doutor Rui Fiolhais? Passam-se meses sem que responda a esta assembleia”, referiu, considerando que “o Governo não quer que se saiba o que sofrem as pessoas e quanto tempo esperam para ver atribuído o seu direito a uma pensão”.

Filipe Anacoreta Correia referiu que, a contrastar com “situações chocantes do ponto de vista humano” por causa dos atrasos no pagamento da pensão, estão “notícias que dão conta de estruturas da Segurança Social tomadas por compadrios partidários que sorvem fundos do Estado sem cumprir a sua missão mais elementar”.