Falando aos jornalistas após visitar algumas das ruas que o partido considera serem locais de compra e venda de droga na cidade de Lisboa, Cristas afirmou que há falta de meios de segurança e notou que o partido tem recebido diversos relatos relacionados "com o clima do medo e da insegurança que se vive" nesta zona da cidade.

A iniciativa começou no Largo Camões, passou pela Calçada do Combro e terminou em Santa Catarina, junto ao miradouro conhecido como 'Adamastor'.

"O que nós observámos e os relatos que temos recebido com muita insistência tem a ver com o clima do medo e da insegurança que se vive nesta área da nossa cidade, onde há um mercado a céu aberto de tráfico de droga, onde as pessoas são constantemente assediadas, a qualquer hora do dia e da noite, sejam portugueses, sejam estrangeiros, com maior pressão sobre os turistas também", reforçou.

"Isto tem a ver com a degradação da segurança na nossa cidade", insistiu.