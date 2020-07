“Mantendo a gestão privada da TAP, as regras de direto privado na sua administração e estrutura acionista parece que encontramos uma solução, espero eu que não seja fundada num ‘bullying’ político mas numa estratégia de parceria com os acionistas privados”, destacou o líder do CDS, à margem da visita a uma pedreira em Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real.

Francisco Rodrigues dos Santos referia-se às notícias veiculadas hoje em alguns órgãos de comunicação sobre um alegado acordo entre o Governo e os acionistas privados da companhia aérea portuguesa alcançado de madrugada para evitar a nacionalização da TAP.

O dirigente do CDS-PP defendeu também que a TAP precisa de uma solução consensualizada entre o Governo e o acionista privado “que não nacionalize a dívida” da companhia aérea porque seria um “sorvedouro de recursos públicos” e obrigaria “ainda a mais prejuízos”.

Considerando a TAP a “companhia aérea de bandeira do Estado português”, Francisco Rodrigues dos Santos sublinha ainda que esta “necessita de estabelecer ligações com zonas de interesse comercial, turístico e ao nível da circulação de passageiros para ativar as economias locais e que não haja discriminações de umas zonas do pais face a outras”.