Em iniciativa dirigida ao presidente da Assembleia da República, um grupo de deputados do CDS-PP solicita que a ministra da Justiça, por intermédio de Eduardo Ferro Rodrigues, responda a uma série de questões motivadas nos relatórios enviados ao Conselho Superior da Magistratura e que alertam para um quadro de penúria nos tribunais, que afeta o funcionamento da justiça.

“Desde a falta de impressoras, canetas e papel, impeditiva de maior produtividade, até à inexistência de elevadores, forçando os funcionários judiciais a carregar, por escada, as pessoas com dificuldades de locomoção, às infiltrações e humidades prejudiciais para a saúde de todos, ou, até, à infestação por pragas, são muitas e muito graves as falhas apontadas nos relatórios dos juízes que dirigem os tribunais portugueses de primeira instância, algumas delas colocando mesmo em causa a segurança de quem trabalha num tribunal e de quem a ele recorre”, referem os deputados.

Tendo em conta o cenário relatado, questionam se a ministra Francisca Van Dunem está em condições de assegurar que tal “não está a afetar de forma grave o funcionamento da justiça” e que “medidas urgentes estão ou vão ser tomadas no sentido de colmatar as falhas graves”.

Pretendem ainda saber junto da ministra da Justiça quais as medidas previstas na Lei de Programação das Infraestruturas da Justiça e quando estará concluída e será apresentada a referida lei.