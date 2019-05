Num requerimento enviado ao gabinete da ministra Marta Temido, o grupo parlamentar do CDS-PP exige saber “quantos doentes tiveram os seus tratamentos de radioterapia adiados e por quanto tempo”.

Em causa está o facto de um aparelho destinado à radioterapia, ou seja, utilizado em tratamentos oncológicos no Hospital de São João, ter estado avariado durante cerca de quatro a cinco meses entre o último trimestre do ano passado e fevereiro deste ano.

A situação é descrita numa deliberação da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) que alertou para “a especificidade e urgência do tratamento em causa”, apontando que esta “não se compatibiliza com a imprevisibilidade de avaria do equipamento e o impedimento da prossecução daquele tratamento”.

Esta manhã, em conferência de imprensa, o presidente do conselho de administração do CHUSJ, Fernando Araújo, confirmou “a avaria de um aparelho muito antigo” que “não tinha a robustez necessária para funcionar em contínuo”, adiantando que o novo custou cinco milhões de euros e “terá capacidade para tratar 28.000 doentes, cerca de 120 pessoas por dia”.