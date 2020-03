“Cecília Anacoreta Correia é a escolha para porta-voz do CDS”, refere uma nota da assessoria dos centristas, que assinala que o líder, Francisco Rodrigues dos Santos, “anunciou na primeira reunião da direção que seria a sua escolha para o lugar, pela sua competência, inteligência por ser uma mulher de convicções”.

De acordo com a mesma nota, a nova porta-voz nasceu e licenciou-se no Porto, é doutorada e dá aulas na Faculdade de Direito de Lisboa.

“Foi advogada até 2019, sendo desde então consultora do JurisApp”, prossegue o texto, que refere que Cecília Anacoreta Correia, de 43 anos, “alia a sua experiência profissional à defesa de causas sociais” e “tem a convicção de que o CDS é um partido essencial na democracia em Portugal, com um passado de que se orgulha e um futuro de que não se pode demitir”.

Cecília Anacoreta Correia sucede ao deputado João Almeida como porta-voz do CDS-PP.

No congresso que elegeu a nova direção, a consultora integrou a lista apresentada por Francisco Rodrigues dos Santos ao Conselho Nacional.

Depois de ter sido criticado por não haver uma maior representação de mulheres nos órgãos do partido, o líder anunciou, numa entrevista poucos dias depois do congresso que decorreu em Aveiro, que escolheria uma mulher para porta-voz do partido.

Cecília Anacoreta Correia é casada com o antigo deputado Filipe Anacoreta Correia, atualmente presidente da mesa do Conselho Nacional do CDS.