Discursando em Ondjiva, capital da província do Cunene (sul), onde decorre o ato central da celebração da independência, obtida a 11 de novembro de 1975, Manuel Nunes Júnior realçou a “esperança” no desenvolvimento do país, uma vez que as reformas vão permitir atrair mais investimento estrangeiro.

O ministro, que presidiu ao ato central das comemorações em representação do Presidente angolano, João Lourenço, destacou também o lema da efeméride – “Unidos na Construção de uma Angola Melhor” -, para lembrar o que o chefe de Estado tem defendido desde que assumiu o poder, em setembro de 2017: “Melhorar o que está bem e corrigir o que está mal”.

“Hoje, vive-se um outro paradigma para os angolanos e estrangeiros que queiram investir no país, uma vez que é difícil empregar recursos numa nação em que não se tem a certeza se a lei é aplicada de maneira igual para todos”, salientou.

Manuel Nunes Júnior lembrou também o processo histórico que conduziu à independência nacional, iniciado a 04 de fevereiro de 1961, com o “começo da luta de libertação nacional” contra o poder colonial português (até 1975), e culminou, após 17 anos de guerra civil, em 2002.

“Em todas estas fases, muitos filhos de Angola se notabilizaram com a sua missão estratégica, inteligência e bravura que mereceram a justa homenagem com a condecoração [este sábado], pelo Presidente da República, de vários angolanos, independentemente da sua cor política e ideológica”, realçou.

Hoje, também o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder desde a independência), num comunicado, saudou, “com júbilo”, o povo angolano e rendeu uma “profunda homenagem a todos os heróis da pátria”, com destaque para o primeiro Presidente angolano, Agostinho Neto, que proclamou a independência.

No documento, o MPLA presta também um “tributo especial” ao “arquiteto da paz”, o ex-Presidente José Eduardo dos Santos, “de quem o povo angolano guardará para sempre na sua memória a imagem do estadista que, entre outros feitos, trouxe a tão almejada paz definitiva para Angola, o perdão e a reconciliação entre irmãos, outrora desavindos”.