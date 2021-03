Em nota citada pela Ecclesia é referido que a Conferência Episcopal Portuguesa "decidiu que as celebrações da Eucaristia com a presença da assembleia sejam retomadas a partir do dia 15 de março".

Contudo, considerando o tempo de Quaresma e a pandemia que se vive, é pedido que as procissões e outras expressões da piedade popular — como "visitas pascais" ou "saída simbólica" de cruzes — continuem suspensas, de forma a evitar "riscos para a saúde pública".

Os bispos definiram ainda que, na celebração de outros sacramentos, devem ser observadas "as normas de segurança e de saúde" referidas nas orientações divulgadas a 8 de maio de 2020.

Quanto à vivência da Semana Santa, a CEP lembrou que o Vaticano disponibilizou também um conjunto de orientações para que as celebrações possam acontecer em segurança em contexto de pandemia, considerando "mudanças na forma habitual de celebrar a Liturgia".

Desta forma, os bispos deixam algumas indicações práticas para essas celebrações, do Domingo de Ramos à Páscoa:

Domingo de Ramos Devem ser evitados os ajuntamentos de fiéis; Os ministros e os fiéis podem ter nas mãos o ramo de oliveira ou a palma, mas não pode haver trocas de ramos.



Missa Crismal Se não for possível "uma representação significativa de pastores, ministros e fiéis", o Bispo diocesano deve avaliar a possibilidade de transferi-la para outro dia, de preferência dentro do Tempo Pascal.



Quinta-feira Santa Na missa vespertina da Ceia do Senhor deve omitir-se o lava-pés; No final da celebração, o Santíssimo Sacramento poderá ser levado, como se previsto, para o lugar da reposição numa capela da igreja onde se possa fazer a adoração, respeitando as normas da pandemia.



Sexta-feira Santa O ato de adoração da Cruz com um beijo deve ser limitado só ao presidente da celebração.



Páscoa A Vigília Pascal poderá ser celebrada em todas as suas partes, tal como previsto pelo rito.



A Conferência Episcopal volta a reunir para Assembleia Plenária entre os dias 12 a 15 de abril, pelo que vai reavaliar as orientações para as celebrações, "tendo em conta a situação de pandemia do país".

Recorde-se que a Conferência Episcopal Portuguesa determinou a suspensão das celebrações públicas de serviços religiosos, desde 23 de janeiro, na sequência do agravamento da pandemia de covid-19 no país. Já no confinamento da primavera passada a CEP suspendeu as missas, catequese e outros atos de culto presenciais.