A Conferência Episcopal Portuguesa divulgou na tarde desta sexta-feira, 8 de maio, as normas a adotar para que seja retomada a celebração das missas. A nota pode ser consultada no site.

"O novo coronavírus continua a propagar-se em Portugal, já que estamos ainda no início desta pandemia. Na parte que lhe cabe, a Igreja tem a grave responsabilidade de prevenir o contágio da enfermidade, em coordenação com as legítimas autoridades governativas e de saúde", é referido no início do comunicado.

Contudo, face "ao controlo progressivo da pandemia" e ao início das medidas de desconfinamento, a CEP refere que espera "retomar brevemente as celebrações litúrgicas comunitárias e abertas e demais atos de culto público", sem referir a data que, segundo divulgado pelo Governo, será a 3o de maio.

Para que isso aconteça são necessárias algumas regras, sendo ainda "preciso ainda esperar algum tempo até ao integral restabelecimento da vida eclesial e religiosa". Para já, para que seja possível retomar as missas — ainda que com algumas diferenças —, "há que garantir a proteção contra a infeção".

"Por isso, a Conferência Episcopal Portuguesa convida todos os fiéis a fazerem por si próprios todos os possíveis para limitar esta pandemia e propõe algumas medidas de proteção que dimanam da caridade fraterna".

As normas, pode ler-se, devem "ser concretizadas em cada Diocese, modificando-as, se for o caso, tendo em conta o que a autoridade de saúde dispuser em cada momento". Além disso, a CEP pede que "os fiéis que estão ou se sentem doentes não vão à missa".

Regras a adotar

Ao entrar nas igrejas:

Fiéis pertencentes a grupos de risco não devem frequentar a missa dominical, mas sim durante a semana por haver menos pessoas;

Devem afixar-se, em sítios bem visíveis, cartazes a lembrar as regras de higiene e de distanciamento social;

As comunidades cristãs devem organizar equipas de acolhimento e ordem que auxiliem os fiéis no cumprimento das normas de proteção;

As portas de entrada da igreja devem estar abertas para evitar que quem acede tenha de tocar nos puxadores ou maçanetas, nas horas das celebrações;

Deve haver um pequeno grupo de pessoas a auxiliar as entradas, garantindo a segurança;

Sempre que possível, as portas de entrada devem ser distintas das de saída e haverá percursos sinalizados de sentido único de modo a evitar que as pessoas se cruzem;

Os fiéis devem higienizar as mãos à entrada da igreja com um produto desinfetante. Devem estar à disposição frascos dispensadores com uma quantidade suficiente de produto desinfetante. As pessoas que auxiliam as entradas devem verificar que todos, sem exceção, desinfetam as mãos;

É obrigatório o uso de máscara, a qual só deve ser retirada no momento da receção da Comunhão;

O acesso dos fiéis às celebrações será limitado no número de participantes, de acordo com a dimensão da igreja e as regras aplicáveis, pelas autoridades competentes, a todos os eventos em espaços fechados;

Deve respeitar-se a distância mínima de segurança entre participantes de modo que cada fiel disponha, só para si, de um espaço mínimo de 4m2. A regra não se aplica a pessoas que vivam na mesma casa;