"Em consonância com as indicações do Governo e das autoridades de saúde, a Conferência Episcopal Portuguesa determina que os sacerdotes suspendam a celebração comunitária da Santa Missa até ser superada a atual situação de emergência", pode ler-se no comunicado a que o SAPO24 teve acesso.

A CEP refere ainda que devem ser seguidas "as indicações diocesanas referentes a outros sacramentos e atos de culto, bem como à suspensão de catequeses e reuniões".

Aos fiéis, é pedido que continue a "oração pessoal e familiar, biblicamente alimentada, confiados na graça divina e na boa vontade de todos".

A 2 de março, a Conferência Episcopal Portuguesa tinha divulgado algumas medidas a ter nas celebrações e dentro das igrejas, "designadamente quanto à comunhão na mão e à omissão do abraço da paz e da água benta nas respetivas pias. Igualmente, outras que têm sido dadas sobre não beijar imagens e a maior distância e resguardo na administração da reconciliação sacramental".

Já esta semana, numa nota aos diocesanos de Lisboa sobre a atual situação sanitária, publicada no site do Patriarcado, D. Manuel Clemente tinha referido que é necessário, no contexto da Igreja, "atender a todas as indicações das autoridades sanitárias e civis, para prevenir situações de risco", referindo contudo que não se deixa de "viver o atual momento com fé no Deus da vida, que nunca abandona ninguém, sobretudo nas ocasiões mais difíceis".

