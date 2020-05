Em nota publicada na página da Diocese, D. Nuno Brás, Bispo do Funchal, anuncia que as missas serão retomadas já a partir de amanhã, 9 de maio.

"É com grande alegria que, depois de ter dialogado com o Governo Regional, vos posso hoje anunciar que, a partir do próximo dia 9 de Maio, as igrejas das nossas Ilhas da Madeira e Porto Santo poderão, de novo, abrir as suas portas para acolher as celebrações comunitárias da Eucaristia e para a oração pessoal dos fiéis", começa por dizer.

Contudo, realça que "ainda não será o regresso à situação que vivíamos antes de 14 de Março passado, mas é o possível para os tempos mais próximos, tendo em conta os constrangimentos que a Covid 19 nos impõe".

D. Nuno Brás recorda ainda que as regras devem ser adotadas por todos e que estas "poderão ser alteradas sempre que a situação a isso aconselhar".

Dada a pandemia, mantém-se ainda "a impossibilidade de realizar procissões e outros actos festivos com grande participação de fiéis". Contudo, "os sacerdotes poderão passar pelas ruas com as imagens e as bandeiras em cortejo automóvel, permanecendo os demais fiéis nas janelas e varandas de suas casas".

O Bispo do Funchal apela ainda a que aqueles que fazem parte dos grupos de risco "se mantenham em suas casas, acompanhando as celebrações através da televisão ou da internet, e recebendo a Sagrada Eucaristia por meio do sacerdote ou de ministros extraordinários da comunhão, sempre no respeito das normas de segurança".