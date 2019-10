O condutor de uma moto 4x4 ficou hoje gravemente ferido numa colisão com uma viatura ligeira no concelho de Celorico da Beira, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu numa estrada municipal na freguesia de Açores, às 12:56. O ferido grave foi transportado para o Hospital da Guarda.