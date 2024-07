No âmbito do Orçamento Participativo Jovem Escolar de Viseu, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTGV) tem instalada, desde novembro de 2021, uma máquina que troca embalagens de plástico e de metal por talões com um montante que pode ser gasto no bar.

Em comunicado hoje divulgado, o IPV refere que, “até novembro de 2023, data em que foi elaborado o último relatório de acompanhamento, já tinham sido recuperadas mais de cem mil embalagens”, colocadas por toda a comunidade académica. “Um papel muito importante e de apoio a esta campanha junto da comunidade académica é dos Serviços de Ação Social do IPV que, por intermédio da retoma dos talões, fornecem bens alimentares no bar da ESTGV”, sublinha, acrescentando que alguns dos talões “são oferecidos pelos utilizadores para apoiar alunos mais carenciados”. A Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão (AMRPB) tem sido parceira na recolha das embalagens. Segundo o Politécnico, “a partir de agora, a AMRPB passa a promover a recolha seletiva não só destas embalagens, mas de todos os resíduos de embalagens colocados nos diversos pontos de deposição existentes na ESTGV”, os ‘eco-bags’, instalados no interior dos edifícios e nos contentores nas zonas exteriores. “Estes equipamentos de recolha seletiva estão localizados em pontos estratégicos para que a equipa de limpeza e manutenção das instalações possa colocar todos estes resíduos em local próprio, facilitando o processo de recolha e transporte para a estação de triagem da AMRPB”, explica. O Instituto Politécnico de Viseu garante que está “de braço dado” com a Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão para “promover a literacia ambiental em toda a comunidade e a persecução dos objetivos para o cumprimento das metas no âmbito da gestão de resíduos urbanos”.