Este ano, a operação de recenseamento nacional está sujeita a um plano de contingência que previne “riscos para a população, recenseadores e demais colaboradores”. Este plano inclui a possibilidade de resposta pela internet ou por telefone, através de uma linha dedicada para “grupos da população com maior dificuldade na resposta pela internet ou impedidos de contacto presencial, nomeadamente por razões de saúde pública”, de acordo com o INE.

A partir de 5 de abril, vai receber uma carta do INE com os códigos necessários para responder aos Censos 2021 a partir do dia 19 de abril através da internet. As respostas deverão ser dadas até 3 de maio. As entregas serão feitas por recenseadores devidamente credenciados.

Quem não tiver condições para responder ao inquérito através da internet, deve esperar a visita de um recenseador ou poderá também dirigir-se à junta de freguesia da sua área de residência (acompanhado da carta que recebeu do INE).

Em situações que requeiram contacto presencial, os recenseadores seguirão um protocolo de saúde pública que define medidas de acordo com as recomendações das autoridades de saúde.

Além das alterações ao formato, este ano há também alterações nas perguntas do censo, com algumas que saem e outras novas. Nas perguntas sobre a situação individual passa a figurar uma sobre motivo da migração, caso se aplique, e saíram perguntas sobre onde se está a responder ao censo, o nível de ensino que se frequenta, o número de horas que se trabalha ou quantos trabalhadores tem a empresa.

No item da habitação, surge uma questão sobre há quanto tempo reside no alojamento e se beneficia de apoio ao arrendamento, mas foram retiradas perguntas sobre o sistema de abastecimento de água, instalações sanitárias e de banho ou fonte de energia usada para aquecimento, bem como várias perguntas sobre o tipo de construção do edifício onde reside.

Para eventuais esclarecimentos encontra-se disponível uma linha telefónica de apoio (210 54 20 21).

Como faço para responder pela internet?

- Deve aceder ao site censos2021.ine.pt;

- Digitar o código e password indicados na carta que recebeu do INE;

- Responder às perguntas e quando terminar deve selecionar “Entregar”.